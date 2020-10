Proposta do OE para 2021 prevê creches grátis para famílias até ao 2º escalão

Na área da Educação, o Governo vai alargar, no próximo ano, a gratuitidade nas creches, passando a estar abrangidas as crianças de famílias até ao 2º escalão de rendimentos, ou seja, até aos 10 732 euros por ano.Segundo a versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2021, "nas creches abrangidas pelo sistema de cooperação, a gratuidade é assegurada pelo Instituto de Segurança Social, nos termos da regulamentação que define o seu modelo de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas para o desenvolvimento de respostas sociais", lê-se no documento.O Executivo pretende ainda contratar mais três mil funcionários nas escolas. A portaria de rácios, que define o número de funcionários que cada escola deve ter, foi alterada de forma a permitir mais contratações. Segundo a versão preliminar do Governo, "o objetivo é garantir que as escolas disponham dos assistentes operacionais para a satisfação das necessidades efetivas permanentes".No início do ano letivo, foi publicado em Diário da República a portaria que permitiu a contratação de 1500 assistentes operacionais, aos quais agora deverão juntar-se este três mil funcionários previstos na versão preliminar do OE.