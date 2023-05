Os proveitos do alojamento turístico em Portugal atingiram em março deste ano os 338 milhões de euros, de acordo com os dados divulgados na segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Este valor corresponde a mais de 2 milhões de hóspedes, que contribuíram para um crescimento de 36% nos proveitos totais no alojamento turístico, quando comparado com março de 2019, ainda antes da pandemia de Covid.









