Próximo OE terá medidas no âmbito do reforço da capitalização das empresas

O ministro as Finanças, Fernando Medina, afirmou, esta terça-feira, que o próximo Orçamento do Estado (OE) terá medidas no âmbito do reforço da capitalização das empresas, considerando ser esta uma "resposta adequada" num momento de subida das taxas de juro.

Intervindo na sessão de abertura do lançamento no novo 'website' do Guia do Emitente, em Lisboa, Fernando Medina aproveitou para destacar "o que será um pilar no próximo Orçamento do Estado na dimensão associada ao reforço estrutural da economia que é a centralidade que" será dada "aos instrumentos de reforço de capitalização as empresas".

Este reforço dos capitais próprios, disse o governante, "vem num momento particularmente oportuno" sendo a "resposta adequada" num momento em que, como o atual, as taxas de juro estão a subir.