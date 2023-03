Acabar com o desperdício de papel e trazer o digital para o dia-a-dia dos portugueses são os propósitos associados ao novo serviço que está disponível no portal ePortugal e que o Governo quer massificar. Trata-se do projeto fatura sem papel, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que deverá envolver um investimento na ordem dos 10 milhões de euros até 2026.









Ver comentários