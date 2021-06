PRR deverá acrescentar 22 mil milhões de euros à economia até 2026, diz João Leão

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, afirmou hoje que o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) deverá acrescentar "mais 22.000 milhões de euros à economia" até 2026.

"Prevemos que o Programa de Recuperação e Resiliência [PRR] acrescente mais 22.000 milhões de euros à economia ao longo destes cinco anos, até 2026. Assim, no final de 2025, o PIB [Produto Interno Bruto] potencial deverá situar-se 3,5% acima do nível que se teria verificado num cenário sem PPR", disse o governante.

João Leão falava sobre "Os efeitos da covid-19, a sustentabilidade das finanças públicas e o financiamento europeu", no âmbito da conferência "Fundos Europeu: Gestão, Controlo e Responsabilidades", uma iniciativa conjunta do Tribunal de Contas (TdC) de Portugal e do Tribunal de Contas Europeu (TCE) que coincide com a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) e com o início de um quadro financeiro plurianual da União Europeia e do PRR.