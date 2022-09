PS destaca alcance e extensão dos apoios e critica "posição ambígua" do PSD

O secretário-geral-adjunto do PS, João Torres, destacou, esta segunda-feira, o "alcance e a extensão" das medidas anunciadas pelo Governo para mitigar os efeitos da inflação, "sem paternalismos e sem perspetivas de caridade", e criticou a "posição ambígua" adotada pelo PSD.

"Uma mensagem que me permitiria partilhar era de saudação pelo alcance e pela extensão das medidas que foram anunciadas pelo Governo, efetivamente abrangem todas as gerações e a generalidade ou toda a classe média", enalteceu João Torres, na sede do partido, no Largo do Rato, em Lisboa.

O secretário-geral-adjunto socialista considerou que os apoios anunciados esta segunda-feira por António Costa "têm um caráter absolutamente histórico" e são um acrescento àqueles que "já foram mobilizados ao longo de 2022" para contrariar os efeitos da inflação nos bolsos dos portugueses.