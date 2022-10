PSD considera que medidas do Governo para créditos à habitação são "tubo de ensaio de ideias"

O PSD considerou esta quinta-feira que as medidas anunciadas pelo Governo no âmbito dos créditos à habitação são "um tubo de ensaio de ideias" sem calendário, enquanto o PS salientou que a habitação é um "tema central".

"O que hoje o Governo, pela voz do senhor secretário de Estado, aqui nos trouxe não é mais do que um tubo de ensaio sem calendário", criticou o deputado Hugo Carneiro criticando que "o PS cortou mil milhões de euros aos pensionistas, não entregou o quadro macroeconómico aos partidos como sugerido pelo Presidente da República e não trata deste tema verdadeiramente nem aqui nem lá fora".

Apontando não conhecer qualquer proposta concreta do Governo nesta matéria, o social-democrata insistiu que o que foi anunciado esta quinta-feira no parlamento pelo secretário de Estado do Tesouro foi "um tubo de ensaio de ideias que não se percebe bem quais são e qual é o seu calendário".