PSD mais perto do PS nas intenções de voto

O pacote do Governo contra a inflação não convence os portugueses e o PS perde gás nas intenções de voto. A sondagem da Intercampus para o CM, CMTV e Jornal de Negócios revela uma aproximação do PSD, que encurta a distância para o partido liderado por António Costa.

O PS sofreu uma queda nas intenções de voto em setembro para 30,6%, enquanto o PSD recupera para 24,7% . Em agosto a diferença entre os dois maiores partidos era superior a 10 pontos percentuais, mas este mê a diferença baixou para menos de seis pontos percentuais.

Apesar das lutas internas o Chega consolida-se como terceira força nas intenções de voto com 9,2%, à frente da Iniciativa Liberal (5,2%)e Bloco de Esquerda (5,2%). A CDU mantém uma intenção de voto historicamente baixa (2,9%) pouco acima do PAN (2,5%) e Livre (1,8%).

O PS tem maioria no parlamento, mas a direita está a ganhar intenções de voto. PSD e Iniciativa Liberal já quase empatam com o partido que lidera o governo. E com o Chega é provável um cenário de maioria parlamentar à direita.



Ficha Técnica

Seleção da amostra

A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2020) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI).

Recolha da Informação

A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pela CMTV. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 21 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram de 09 a 15 de Setembro de 2022.

Margem de Erro

O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.

Taxa de Resposta

A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 62,1%.