O PSD apresentou esta sexta-feira o seu programa de emergência social, com ajudas às famílias e empresas, no valor de 1,5 mil milhões de euros, para fazer face à inflação. São sete as medidas mas o destaque vai para a descida do IVA dos combustíveis, eletricidade e gás para a taxa mínima (6%).



O programa já tinha sido anunciado por Luís Montenegro, presidente do partido social democrata, em agosto, mas esta sexta-feira o líder parlamentar apresentou, detalhadamente, as sete ajudas financeiras, na forma de um projeto de resolução.









