Publicada descida do IVA da eletricidade e gás natural na potência mais baixa

A descida do IVA da eletricidade e gás natural na potência mais baixa foi esta segunda-feira publicada em decreto-lei, baixando a taxa de 23% para 6% a partir de 01 de julho."A componente fixa de um dos elementos do preço devido pelos fornecimentos de eletricidade e de gás natural passa a ser tributada em sede de IVA pela taxa reduzida de 6 % no Continente e de 4 % e 5 %, respetivamente, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira", lê-se no diploma publicado em Diário da República.Mas a redução da taxa de IVA aplica-se apenas aos consumidores que, em relação à eletricidade, tenham uma potência contratada que não ultrapasse 3,45 kVA e que, no gás natural, tenham consumos em baixa pressão que não ultrapassem os 10.000 m3 anuais.O Governo, no diploma, defende que esta redução do imposto de valor acrescentado (IVA) nos fornecimentos de eletricidade e gás natural vai, sobretudo, proteger "um número significativo" de consumidores finais, reduzindo o peso dos impostos no preço final destes fornecimentos e incentivando, em simultâneo, a eficiência energética e promovendo a proteção ambiental.O decreto-lei, que entra em vigor dentro de 48 dias, no primeiro dia de julho, determina ainda que o novo regime também produz efeitos em 01 de julho quanto às operações, realizadas a partir dessa data de transmissão de bens de caráter continuado resultantes de contratos que deem lugar a pagamentos sucessivos.Esta redução da taxa de IVA estava prevista no Orçamento do Estado para 2019 e obteve 'luz verde' do Comité do IVA da Comissão Europeia.Segundo o Ministério das Finanças, esta redução de imposto, em conjunto com a injeção de 190 milhões de euros no défice tarifário, vai beneficiar mais de três milhões de contratos - cerca de metade do total - "atingindo níveis de poupança anuais para estes consumos na ordem dos 6%".Os cálculos da consultora Deloitte indicam que a redução mensal na fatura da eletricidade e gás do agregado familiar não vai chegar aos dois euros.Em outubro de 2011, ainda sob intervenção da 'troika', a taxa de IVA da energia elétrica e gás natural foi alterada, de 6%, para 23%.