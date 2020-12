A Caixa Geral de Aposentações (CGA) contava com 14 864 reformados com mais de 90 anos no final do ano passado, três mil dos quais com mais de 95. No total, são mais 1060 do que em 2018, segundo os relatórios e contas da instituição desses dois anos. A idade média no universo de reformados é de 73,3 anos.