Quase um quinto dos portugueses entre os 60 e os 74 anos fazem compras online

Estudo revela crescimento do consumo na Internet dos mais velhos, Mulheres têm menos dinheiro 'vivo' na carteira.

Por Lusa | 12:16

Quase um quinto dos portugueses entre os 60 e os 74 anos fazem compras pela internet e metade do mesmo grupo etário usa o cartão para pagar despesas superiores a 20 euros, segundo um estudo divulgado esta quarta-feira.



Segundo o estudo "Hábitos e atitudes face à evolução dos meios de pagamento", elaborado para a Mastercard Portugal pela Ipsos-Apeme, 19% dos portugueses entre os 60 e 74 anos já fazem compras 'online', ainda que esporadicamente, e 67% já têm um telemóvel com acesso à internet, sendo que 25% destes têm instalada a 'app' (aplicação) do seu banco.



De acordo com um comunicado da Mastercard, o estudo revela que 11% dos inquiridos entre os 60 e os 74 anos se sentem insatisfeitos com os pagamentos em numerário.



Dos insatisfeitos, 42% dizem que pagar em dinheiro não é cómodo e 28% afirmam que pagar com cartão lhes permite ter melhor controlo do seu dinheiro.



Quando a conta ultrapassa os 20 euros, metade dos inquiridos opta por pagar com cartão, que é o meio preferido para pagarem produtos de primeira necessidade, como compras do supermercado e medicamentos.



As pequenas despesas, como o café, o pequeno-almoço, o jornal, são os principais gastos que ainda pagam em numerário, pelo baixo valor e porque os estabelecimentos não têm ou não aceitam outros meios de pagamento.



Em relação aos novos meios de pagamento e às principais evoluções ocorridas nos últimos anos, 14% dos inquiridos destaca o 'homebanking', 11% os pagamentos Contactless, os pagamentos através do telemóvel e os cartões virtuais para pagamentos 'online'.



Quanto às operações realizadas, 45% diz consultar 'online' o saldo da sua conta bancária.



Segundo o estudo, "levantar dinheiro" é a operação que os inquiridos mais realizam (92%) e mais de 60% efetuam outras operações com o cartão de débito, como transferências bancárias ou pagamento de serviços.



As mulheres andam com menos dinheiro na carteira, por comparação com os homens, e 72% destas referem andar, em média, com uma quantia inferior a 20 euros.



O estudo "Hábitos e atitudes face à evolução dos meios de pagamento" baseou-se nos resultados de inquéritos feitos por telefone a 600 pessoas, de ambos os sexos, com idades entre os 60 e 74 anos, residentes em Portugal continental.



As entrevistas foram feitas entre 13 de setembro e 5 de outubro de 2018, com base num questionário desenvolvido pela Ipsos-Apeme.



