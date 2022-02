Em dezembro de 2021, os trabalhadores do setor privado em funções por conta de outrem receberam em média 1427,32 euros. Lisboa, Aveiro, Porto e Setúbal ultrapassam a média nacional.Os dados da Segurança Social, aos quais o CM teve acesso, poderão estar condicionados pelas empresas que optaram por pagar os subsídios de Natal no último mês do ano e não em novembro, porém, para já, revelam que há quatro distritos que ficam acima da média nacional na tabela de remunerações, todos no Litoral.