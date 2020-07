Quebra do turismo asfixia economia portuguesa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As últimas previsões da Comissão Europeia ilustram um impacto da pandemia ainda mais arrasador para a economia portuguesa: o País deverá registar a quarta maior recessão da Zona Euro, com o PIB a cair 9,8% este ano. No balanço anterior, Bruxelas apontava uma contração de 6,8% na produção de riqueza.Entre os argumentos que explicam os novos indicadores surge, à cabeça, a quebra no turismo: "A pandemia ...