Queixas à ERSE sobem 39%

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recebeu, no ano passado, 33 633 reclamações e 111 pedidos de informação, representando um crescimento homólogo de 39% e de 16%, respetivamente, anunciou esta quarta-feira o regulador em comunicado enviado. Refere que "esta evolução segue a tendência já verificada nos anos anteriores, registando-se, entre 2019 e 2021, um aumento total de cerca de 55% das reclamações recebidas na ERSE".A reguladora destacou ainda que apesar das medidas excecionais tomadas "pelo Governo e pela própria ERSE" para minimizar o impacto das dificuldades sociais e económicas no acesso aos serviços públicos, este acréscimo de reclamações nos últimos dois anos "ocorre num contexto pandémico que se traduziu num conjunto de dificuldades sentidas pelos consumidores de energia", justifica.No mesmo período, também os pedidos de informação "aumentaram significativamente", crescendo 59% face a 2019. A preocupação dos consumidores incidiu principalmente sobre "os temas da faturação e do contrato de fornecimento, correspondendo ao maior número de reclamações apresentadas", lê-se na nota.