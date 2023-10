Queixas contra bancos crescem 25% até julho

O Banco de Portugal registou 2262 reclamações por mês, entre janeiro e julho, mais 25% do que a média mensal de 2022. Para este aumento contribuíram, entre outras, reclamações sobre fraudes em pagamentos digitais e questões relacionadas com medidas para mitigar juros bancários.



O crédito aos consumidores, depósitos bancários e crédito à habitação “continuaram a ser as matérias mais reclamadas, representando 27%, 25% e 18% do total de reclamações recebidas nos primeiros sete meses do ano”, segundo a instituição liderada por Mário Centeno.









