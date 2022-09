No primeiro semestre deste ano, foram submetidas 95 665 reclamações na plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico, registando-se assim uma queda de 16% face ao período homólogo de 2021.









Citando dados da Direção-Geral do Consumidor, o Ministério da Economia e do Mar indicou que, “no que respeita ao número de reclamações que incidiram sob os serviços públicos essenciais, destacam-se as comunicações eletrónicas e serviços postais, com 39 373 queixas, e a eletricidade e gás natural, com 10 005 reclamações, sendo estes os setores mais reclamados no universo dos serviços públicos essenciais”.

Segundo a tutela, entre as entidades reguladoras e fiscalizadoras que tratam um maior número de reclamações destacaram-se a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), com 39 373 reclamações, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), com 22 119, e a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), com 10 005 reclamações.





Quanto “ao comércio e retalho, foi na distribuição e na venda/reparação de equipamentos elétricos e eletrónicos que se registou o maior número de reclamações”.