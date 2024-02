Rácio da dívida pública cai para 98,7% em 2023, o valor mais baixo desde 2009

O rácio da dívida pública caiu abaixo dos 100% do PIB em 2023, fixando-se em 98,7%, o valor mais baixo desde 2009, revelam os dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) reduziu-se 13,7 pontos percentuais (pp.) face aos 112,4% registados em 2022, ficando abaixo dos 103% oficialmente previstos pelo Governo e atingindo um ano antes o rácio projetado para 2024 (98,9%).

Este é também o rácio mais baixo desde 2009, quando se fixou em 87,8%.



Mário Centeno





O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse esta quinta-feira que a dívida pública ficou abaixo dos 100% do Produto Interno Bruto (PIB) no fim de 2023, antecipando-se aos dados formais que serão divulgados esta manhã.

Na intervenção de abertura do Fórum Banca, organizado pelo Jornal Económico em Lisboa, Centeno disse que "um dos grandes pilares do sucesso da economia portuguesa é a estabilidade financeira" e que para demonstrar isso gosta de começar pela redução do endividamento, público e privado.

Sobre a dívida pública, disse Centeno: "ficaremos a saber hoje que está abaixo de 100% [do PIB]", o que "há muitos anos que não acontecia".



Economistas

Economistas consultados pela Lusa já tinham considerado que a dívida deveria ter rondado os 100% do PIB pelo efeito positivo combinado de um crescimento nominal da economia acima do normal devido à inflação e também ao bom desempenho real da economia em 2023.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou esta semana que a economia portuguesa cresceu 2,3% na totalidade do ano, tendo registado uma expansão homóloga de 2,2% e em cadeia de 0,8% no quarto trimestre.

Em termos nominais, a dívida pública, na ótica de Maastricht, diminuiu 9,4 mil milhões de euros em 2023 face a 2022, para 263 mil milhões de euros.

Segundo o supervisor bancário, esta variação resultou, em grande medida, da redução de títulos de dívida de curto e de longo prazo (-4,2 mil milhões de euros e -11,0 mil milhões de euros, respetivamente), de certificados do Tesouro (-4,2 mil milhões de euros) e de empréstimos (-3,1 mil milhões de euros).

Em sentido contrário, destacaram-se as emissões líquidas positivas de certificados de aforro (14,4 mil milhões de euros).

Já os ativos em depósitos das administrações públicas reduziram-se 2,5 mil milhões de euros em 2023.

A dívida pública deduzida de ativos em depósitos diminuiu 6,8 mil milhões, para 251,7 mil milhões de euros.

No último mês do ano, a dívida pública, na ótica de Maastricht, diminuiu 4,8 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, devido a uma redução de títulos de dívida (-3,3 mil milhões de euros face a novembro), sobretudo de longo prazo, das responsabilidades em depósitos (-1,0 mil milhões de euros) e dos empréstimos (-0,6 mil milhões de euros).