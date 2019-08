Raspadinha dá 59 milhões de euros à ação social

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As receitas dos jogos sociais permitiram à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa transferir para a Segurança Social, no primeiro semestre deste ano, mais de 114 milhões de euros, de acordo com os dados da execução orçamental deste sistema do Estado até final de junho. Só as apostas na lotaria instantânea – popularmente conhecida por raspadinha – contribuíram com um montante na ordem dos 59 milhões de euros.... < br />