Reabertura das empresas em Portugal perto do nível máximo

Apenas cinco em cada 100 empresas mantinham as portas fechadas devido aos efeitos da pandemia nos primeiros 15 dias de junho. O número, divulgado ontem num inquérito do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal, mostra uma melhoria face à quinzena anterior.A área do alojamento e restauração assume-se como a mais afetada, com cerca de duas em cada 10 empresas (77%) ainda encerradas. Nestes negócios, mais de metade das empresas (67%) admite uma redução do número de pessoal do serviço, em particular através do regime de layoff simplificado.Há também a registar, nesta quinzena que correspondeu à última fase de desconfinamento, uma melhoria no número de empresas que reportam um impacto negativo da Covid-19 no volume de negócios em comparação com um cenário sem pandemia, passando de 73% para 68%. Uma em cada quatro firmas (24%) admite mesmo que o regresso a níveis normais de atividade deverá demorar mais do que seis meses.O inquérito fala também do teletrabalho, dando conta que quase metade das empresas (47%) tem funcionários a exercer funções a partir de casa.Já dados da Informa D&B, divulgados pelo ‘Negócios’, permitem perceber que durante o estado de emergência, de 19 de março a 2 de maio, foram criadas 1323 empresas em Portugal. Trata-se de um número superior às 625 que fecharam portas em igual período. Contudo, em termos homólogos, representa uma quebra de 35%.A economia manteve a tendência de queda em maio, mas de uma forma "menos intensa" comparando com abril. A contribuir está a recuperação "parcial" na confiança dos consumidores e do clima económico. Se a confiança é maior na construção, obras públicas e comércio, o pessimismo tornou-se mais evidente na indústria transformadora e serviços. As quebras homólogas nos valores levantados nos multibancos (26,6%) e nas vendas de automóveis (74,8%) ajudam a comprovar esta dinâmica.