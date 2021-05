A receita que entrou nos cofres do Estado resultante de multas por infrações ao Código da Estrada aumentou nos quatro primeiros meses do ano cerca de 10%, face ao mesmo período de 2020, segundo informação avançada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO). Este acréscimo ocorreu mesmo com o País em confinamento, especialmente entre janeiro e março, trimestre em que a mobilidade da população diminuiu,...