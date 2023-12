As multas do Código da Estrada geraram uma receita para o Estado de 79,5 milhões de euros até final de outubro. Trata-se de um acréscimo na ordem dos 30%, face aos 61,6 milhões de euros arrecadados pela mesma via em igual mês do ano passado, revela a mais recente síntese de execução orçamental, divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).









