A subida da receita fiscal nos primeiros nove meses do ano garantiu que até setembro o défice das contas públicas se fixasse nos 3,9%, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Foram mais 24 milhões de euros cobrados por dia em taxas e impostos. Este resultado, que supera as expectativas do Governo, levou o ministro das Finanças a garantir que o défice do Estado pode ficar abaixo dos 4,3% inicialmente inscritos no Orçamento de 2021.