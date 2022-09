Em termos acumulados, o aumento da receita fiscal cobrada pelo Estado nos oito meses do ano dava para duplicar o valor das ajudas às famílias portuguesas. Segundo os números da execução orçamental relativa ao mês de agosto, divulgada esta segunda-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), até ao mês passado, os cofres públicos receberam em impostos mais 6,2 mil milhões de euros do que em 2021.









