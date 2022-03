O ministro das Finanças, João Leão, deixa o Governo com os cofres cheios. Segundo a execução orçamental do mês de fevereiro divulgada esta sexta-feira, a receita fiscal do Estado aumentou 23,4% até fevereiro face ao mesmo período do ano anterior, para 7922,1 milhões de euros , ou seja, 1501,3 milhões de euros acima do valor registado em janeiro e fevereiro de 2021, período no qual estavam em vigor medidas de contenção da propagação da pandemia”, pode ler-se no documento.





A recuperação da receita fiscal foi muito influenciada pela receita de IVA (mais 698,7 milhões) que incorporou os pagamentos que estiveram suspensos durante os tempos da pandemia. Outro dos contributos para a subida da receita foi a revenda de vacinas Covid a países terceiros no valor de 31,6 milhões de euros. As medidas de combate e prevenção contra a pandemia de Covid-19 custaram mais de 1000 milhões de euros aos cofres do Estado, nos quais se incluem já os 30 milhões do programa Autovoucher e 115 milhões de apoios ao isolamento profilático. O layoff simplificado custou 14 milhões em dois meses (mais info. página 32).