As receitas dos impostos ambientais - associados a bens com impacto negativo no ambiente - caíram 12% para 4,77 mil milhões de euros no ano passado. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a contribuir de forma significativa para esta redução esteve a receita dos impostos associados à aquisição e utilização de veículos automóveis.









Na análise às receitas do ano passado, e tendo em conta a pandemia, o imposto sobre os veículos “perdeu importância” atingindo agora 9,4% do total dos impostos com relevância ambiental (13,7% em 2019), “tendo-se verificado uma diminuição de 39,8% na receita”, ao cair para 447,2 milhões de euros.

Por categorias, os impostos sobre a energia representavam 75,5% do total da receita dos impostos com relevância ambiental. Os impostos sobre os transportes tinham um peso de 23,7%. Já os impostos sobre os recursos e sobre a poluição tinham uma expressão insignificante de 0,4% na estrutura dos impostos. Cerca de 49% das receitas com os impostos ambientais tiveram origem nas famílias, respondendo os diversos setores de atividade pelos restantes, recorda o INE, citando dados de 2019.