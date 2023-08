As receitas dos serviços oferecidos de pacote (com comunicações fixas e móveis, Internet e televisão) ultrapassaram os mil milhões de euros no primeiro semestre. Trata-se de um crescimento de quase 9% face ao mesmo período do ano passado, o maior aumento anual desde 2016, de acordo com dados divulgados ontem pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).









