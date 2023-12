As famílias portuguesas deviam em outubro deste ano menos 900 milhões de euros aos bancos, em comparação com o mesmo período do ano passado. A redução do montante dos créditos acumulados não impede, ainda assim, que os valores por pagar sejam dos mais altos dos últimos 10 anos: cerca de 149,7 mil milhões de euros, segundo informação divulgada na quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).









Ver comentários