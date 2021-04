"Recuperação assenta no reforço do SNS": Costa destaca entrega de documento na Comissão Europeia

O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta quinta-feira a entrega na Comissão Europeia (CE) da versão final do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), realçando que Portugal foi o primeiro estado-membro da União Europeia a apresentá-lo.

"A nossa recuperação assenta no reforço do SNS, na habitação digna e acessível, na promoção das qualificações, na capitalização e inovação empresarial, no desenvolvimento do interior e nas transições climática e digital", sublinhou António Costa numa publicação na rede social Twitter.

O primeiro-ministro refere que o PRR tem objetivos concretos para combater as vulnerabilidades sociais.