O Governo está a preparar o alívio da carga fiscal no IRS através da redução das taxas de alguns escalões do imposto e do aumento dos limites da dedução das despesas gerais e familiares à coleta. As medidas para o alívio no IRS serão aprovados este sábado em Conselho de Ministros.



O valor total da redução da carga fiscal no IRS ainda não está definido, dado que está dependente do esforço financeiro noutras medidas de apoio às famílias.









