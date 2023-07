Os pagamentos antecipados dos empréstimos para compra de casa em 2022 envolveram quase 142 mil contratos e um montante de 6,6 mil milhões de euros.



Os dados são do Banco de Portugal (BdP) e correspondem a uma subida de 15% no volume do crédito reembolsado antes do prazo, o que o regulador bancário considera ser um reflexo direto do aumento das taxas de juro e, por consequência, do acréscimo das prestações a que as famílias ficaram sujeitas.









