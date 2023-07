O montante médio dos reembolsos de IRS relativos a 2022 atingiu um valor na ordem dos mil euros, segundo informação divulgada esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças.



De acordo com a mesma fonte, até 4 de julho, a Autoridade Tributária tinha liquidado mais de 5,2 milhões das declarações entregues até àquele dia, o que representa quase mais 100 mil do que em igual período da campanha do ano passado.









