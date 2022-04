Esta sexta-feira chegaram às contas de 3800 contribuintes cerca de três milhões de euros em reembolsos de IRS.Uma semana depois de ter começado oficialmente a campanha de entrega das declarações de imposto, o Fisco começa a devolver aquilo que foi retido a mais durante 2021., o facto de as tabelas de retenção terem sido mais baixas, vai implicar um menor reembolso à maior parte dos contribuintes. Segundo números do Ministério das Finanças, até à próxima segunda-feira serão devolvidos 126 milhões de euros a 150 mil contribuintes.Tal como onoticiou, o prazo média para o reembolso do IRS é de 12 dias, com o IRS automático a ter um prazo médio de 17 dias e a entrega manual a registar um reembolso em 19 dias. “O processamento de reembolsos entra em velocidade de cruzeiro, demorando cerca de três dias úteis entre o processamento da ordem de reembolso (após liquidação da declaração) e a entrada na conta bancária do contribuinte”, referem as Finanças.