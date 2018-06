Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reembolsos de IRS fazem subir o défice

Até maio as Finanças tinham devolvido às famílias mais de 2,1 mil milhões de euros.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 14:01

Depois de três meses com o défice a descer, a tendência inverteu-se em abril e agravou-se no mês de maio, com o desequilíbrio das contas públicas a atingir os 2,2 mil milhões de euros.



A origem desta inversão está relacionada com a quebra das receitas fiscais, em particular com a aceleração dos reembolsos de IRS às famílias que, nos primeiros cinco meses do ano totalizaram mais de 2,1 mil milhões de euros.



Também a entrega e liquidação do IRC (imposto sobre os rendimentos das empresas) foi este ano adiada até ao final do mês de junho, o que explica que, em 2017, a receita até maio tenha somado 2,1 mil milhões, e que este ano esteja nos 562 milhões de euros.



Mas a subida do défice não se explica apenas pela descida da receita. Com efeito, a despesa subiu 803,8 milhões, com vários pagamentos destinados ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), seja para o pagamento de dívidas a fornecedores (40 milhões), seja para pagar as horas extraordinárias de médicos, enfermeiros e técnicos.



Também a engenharia financeira (Swaps) realizada no Metro de Lisboa e do Porto tem penalizado as contas públicas. No caso de Lisboa, os pagamentos ao Banco Santander já somam 328,7 milhões de euros.



Os pagamentos em atraso no Estado somam 977 milhões, dos quais 705 milhões são dos hospitais EPE.