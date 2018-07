Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reembolsos do IRS aumentam até junho atingindo 2.471,3 milhões de euros

Até junho os reembolsos em sede de IRS registaram um aumento de 137,4 milhões de euros.

20:23

Os reembolsos do IRS, nos primeiros seis meses do ano, aumentaram 5,9%, face ao mesmo período do ano anterior, totalizando 2.471,3 milhões de euros, divulgou esta quinta-feira a Direção-Geral do Orçamento (DGO).



Segundo a síntese de execução orçamental publicada pela DGO, até junho os reembolsos em sede de IRS registaram um aumento de 137,4 milhões de euros.



Por sua vez, os reembolsos de IVA, no período de referência, subiram 6,3% em comparação com o mesmo período de 2017, totalizando 3.011,3 milhões de euros.



A entrega da declaração de IRS teve início a 1 de abril e terminou no final de maio.