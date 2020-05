Reembolsos do IRS chegam aos 870 milhões de euros até ao final da semana

O grupo do sheik Al Jaber, o milionário saudita proprietário dos hotéis Penina, em Portimão, e D. Filipa, em Vale do Lobo, garante que "não haverá despedimentos "nestas duas unidades hoteleiras, apesar de existir o risco de insolvência das sociedades que as gerem. O grupo requereu um Processo Especial de Revitalização (PER) para o Penina, que suspendeu um pedido de insolvência que tinha sido feito pelo maior credor (um fundo que ficou com os créditos bancários, no valor de 70 milhões de euros).