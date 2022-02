Carlos Alexandre arrestou a reforma de 15 mil euros e o património imobiliário a Manuel Pinho. O antigo ministro da Economia, suspeito de corrupção do processo EDP, fica agora apenas com 2115 euros por mês (três salários mínimos, o máximo que a lei permite).O juiz decretou ainda, segundo o despacho a que o CM teve acesso, o arresto de 13 imóveis: três casas de Pinho e 10 em nome da mulher, Alexandra Pinho, também ela arguida no processo.