O número de funcionários públicos a reformarem-se antecipadamente tem vindo a aumentar desde 2017. No ano passado reformaram-se 6010 funcionários antes dos 66 anos e sete meses, o que corresponde a 35,5% dos aposentados/reformados do ano, segundo o Parecer do Tribunal de Contas (TdC) sobre a Conta Geral do Estado de 2022 divulgado esta semana.





O número está longe dos anos da troika, entre 2011 e 2014, em que as reformas antecipadas eram mesmo superiores às voluntárias, mas confirma a tendência que se começou a verificar em 2017. O ano passado foram mais 615 funcionários a optar por se reformarem antecipadamente - para um total de 6010 - face a 2021, e mais 1228 comparativamente a 2020, ano em que foi declarada a pandemia, de acordo com dados do TdC.

Reformas antecipadas no Estado a subir desde 2017







Recorde-se que em 2017 e em 2020 entraram em vigor novos regimes de acesso às pensões de velhice por flexibilidade da idade, nomeadamente para os trabalhadores com longas carreiras contributivas (46 anos de descontos, por exemplo). Entretanto, a idade normal de acesso à pensão de velhice tem vindo a subir desde 2014, fixando-se este ano nos 66 anos e quatro meses.