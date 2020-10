As pensões superiores a 658 euros não terão aumentos em 2021. A não atualização das reformas irá abranger um universo de cerca de 2,1 milhões de pensionistas. O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que o Orçamento do Estado para 2021 “tem prioridades muito claras: combater a pandemia, proteger as pessoas e apoiar a economia e o emprego”.