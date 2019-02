Fundo da Segurança Social que paga as pensões no futuro perdeu fortuna com a falência da Finpro.

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), no qual está concentrado o dinheiro para pagar as pensões do futuro, perdeu 18,6 milhões de euros com a falência de um dos maiores devedores da CGD, a Finpro.O Ministério da Segurança Social justifica o prejuízo com a crise financeira ...