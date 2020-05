Registados menos 71 mil imóveis até março

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O registos prediais realizados no primeiro trimestre deste ano sofreram um recuo superior a 15% relativamente a igual período do ano passado, ao baixarem de mais de 463 mil para quase 391 mil até ao final de março. Foram menos 72 mil os atos realizados, de acordo com dados facultados aopelo Ministério da Justiça.Estes valores revelam apenas em parte a forte travagem registada na atividade da mediaçã...