Regras dificultam abertura de empresas

Três em cada quatro empresas (75%) admitem que a falta de material de proteção como máscaras, viseiras e desinfetante é um dos aspetos que mais condicionam o regresso. As restrições do espaço físico e os custos elevados também foram considerados "relevantes ou muito relevantes" para a dificuldade em cumprir as novas regras de higiene e segurança.A conclusão é do último estudo conjunto do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística, relativo à primeira quinzena de maio, quando arrancou o plano de desconfinamento: 90% das empresas estavam já a funcionar, o que compara com os 84% da quinzena anterior. Numa altura em que os restaurantes aguardavam a reabertura, a taxa de empresas encerradas no setor do alojamento e restauração era a mais alta, atingindo os 56 por cento.Segundo a análise, 77% das empresas reportaram um impacto negativo no volume de negócios, em comparação com um cenário de normalidade. A quebra de encomendas ou clientes, devido à pandemia, foi o principal motivo apontado.Metade das empresas referiu que esteve a trabalhar a meio- -gás, com reduções do pessoal , durante esta quinzena. Já cerca de 14% das empresas em funcionamento ou temporariamente encerradas aumentaram o recurso ao crédito na primeira quinzena de maio.Os bancos portugueses foram buscar mais 3,8 mil milhões de euros em liquidez ao Banco Central Europeu (BCE) durante os meses de pandemia. O recurso dos bancos às operações de financiamento do BCE era de 21,2 mil milhões de euros, no final de abril.Alternar o trabalho em casa com o trabalho na empresa é a solução defendida por 95% dos portugueses. Um estudo da JLL indica que 95% querem trabalhar em casa pelo menos um dia por semana. Mais de metade (57%) diz que de 2 a 3 dias é a dose ideal.A Confederação do Turismo de Portugal insistiu esta terça-feira que se mantêm os atrasos nos pagamentos dos apoios às empresas e lamentou falta de orientações europeias para a retoma do setor.A pandemia representou um corte médio de 581 euros nos orçamentos das famílias para férias. Segundo um estudo da Fixando, 58% dos inquiridos manterão as férias. A maioria ficará em Portugal.A provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, alertou esta terça-feira que alguns trabalhadores a recibos verdes continuam sem apoios, apesar de saudar as novas medidas de proteção que foram anunciadas.Instituições e empresas do Alentejo criaram uma organização solidária, chamada OPTA, para apoiar pessoas, microempresas, empresários e setores da região "fortemente afetados" pela pandemia.