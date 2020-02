Regras orçamentais revistas até fim do ano

A Comissão Europeia quer rever as regras orçamentais dos Estados-membros até ao final do ano, procurando implementar "políticas anticíclicas" capazes de evitar novas crises, anunciou esta quarta-feira Paolo Gentiloni, comissário responsável pela pasta da Economia. O vice-presidente do executivo comunitário, Valdis Dombrovskis, defende ainda uma maior simplificação das regras, que "são hoje demasiado complexas e difíceis de comunicar".Em cima da mesa, poderão estar novos limites à despesa corrente dos Estados-membros, tendo em conta o alerta vindo de Bruxelas: "A composição das finanças públicas não se tornou mais favorável ao crescimento, tendo os Estados-membros optado por aumentar as despesas correntes em vez de proteger o investimento."Para já, os líderes europeus não se comprometem com alterações específicas ao Pacto de Estabilidade e Crescimento. Paolo Gentiloni disse que "não se vão alterar os tratados", afastando assim a possibilidade de rever os limites de 3% do défice orçamental e de 60% da dívida pública.No entanto, o comissário traça alguns objetivos: "a estabilidade continua a ser um objetivo fundamental, mas há uma necessidade igualmente de apoiar o crescimento e, em especial, de mobilizar investimentos para combater as alterações climáticas".O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, manifestaram-se ontem em Bruxelas "muito em sintonia" na defesa de um orçamento europeu "ambicioso".Depois de entregar a declaração aprovada em Beja pelos "Amigos da Coesão", Costa garantiu que existe "uma posição genericamente consensual" contra os cortes nas políticas de coesão e da agricultura, acreditando que o orçamento comunitário 2021-2027, que será discutido no dia 20, sairá reforçado.