Reino Unido acredita que vai evitar recessão técnica em 2023

O Reino Unido acredita que vai evitar entrar em recessão técnica este ano - dois trimestres consecutivos de contração económica - e reduzir a inflação homóloga para 2,9% até final de 2023, afirmou hoje o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt.

Revelando o Orçamento do Governo para o próximo período fiscal, que começa em abril, no Parlamento, Hunt disse que estes cálculos foram feitos pelo Gabinete de Responsabilidade Orçamental (OBR), que supervisiona as contas públicas do país.

A inflação homóloga do Reino Unido, atualmente em 10,1%, deve cair até ao final de 2023 para um terço daquela registada no final do ano passado, ou seja, 10,7%.