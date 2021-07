Relatório conclui que houve tratamento de favor a grandes devedores após resolução do BES

Os deputados da comissão de inquérito ao Novo Banco aprovaram esta terça-feira alterações ao relatório que concluem que, mesmo após a resolução do BES, houve tratamento de favor a grandes devedores do banco.

"Após 2014, ocorreram operações no âmbito de processos de reestruturação que configuraram evidente tratamento de favor a um conjunto de grandes devedores, designadamente grupo Moniz da Maia, grupo Ongoing e Universo Luís Filipe Vieira", pode ler-se numa das propostas de alteração do PS, aprovada com voto contra do CDS e abstenção da IL.

De acordo com o texto dos socialistas, as "omissões adiaram ou evitaram a execução de garantias pessoais, com ganhos efetivos para os referidos devedores, que assim conseguiram adiar consecutivamente processos de insolvência pessoal".