Relatório crítico da atuação do Banco de Portugal esteve três anos por analisar

O chamado relatório Costa Pinto, que estudou a supervisão bancária até à resolução do BES e que é crítico da atuação do Banco de Portugal, apenas foi avaliado pela Supervisão Prudencial desta instituição três anos depois de finalizado. A revelação foi feita esta segunda-feira pelo deputado do PS João Paulo Correia, no âmbito da discussão do relatório preliminar da comissão de inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.









A análise “só foi exarada a 4 de janeiro de 2018, muito tempo depois de o relatório estar concluído [em abril de 2015] e de ser entregue ao senhor governador Carlos Costa”, afirmou o parlamentar socialista.





Leia também Comissão de inquérito do Novo Banco responsabiliza Governo na venda à Lone Star O documento elaborado pelo banqueiro João Costa Pinto foi esta segunda-feira, unanimemente, considerado pelos deputados da comissão de inquérito como um documento crucial para o trabalho que desenvolveram nos últimos meses.

O relatório em causa continua a ser mantido como confidencial, situação que levou o presidente da comissão de inquérito, o social-democrata Fernando Negrão, a tecer duras críticas, por considerar que “não há razão plausível” para tal.





“Continua a ser confidencial e o próprio tribunal deu uma decisão de natureza formal e não substancial e ficamos na mesma com o documento escondido das pessoas para não saberem o que nele consta”, frisou Negrão, secundado nas críticas pelos deputados dos diferentes partidos.





A sessão desta segunda-feira ficou ainda marcada por trocas de acusações entre PS e PSD, quer quanto ao conteúdo do relatório preliminar do socialista Fernando Anastácio, quer quanto à atribuição de culpas pelos custos milionários da resolução do BES e da venda do Novo Banco. A votação das mais de 100 propostas de alteração ao relatório elaborado por Anastácio e da sua versão final marcam o dia de hoje, naquela que deverá ser o última sessão de trabalho da comissão.

“Fraude política” com capitalização de 4,9 mil milhões



A comissão de inquérito ao Novo Banco aprovou uma proposta do PCP de alteração ao relatório preliminar, defendendo que a resolução do BES e a sua capitalização inicial, de 4,9 mil milhões de euros foi “uma fraude política”. A proposta, apresentada pelo deputado Duarte Alves, foi aprovada com os votos favoráveis de PS, BE e PCP, e votos contra do PSD, CDS, PAN e Iniciativa Liberal.