As remessas enviadas pelos emigrantes portugueses no estrangeiro em junho aumentaram 6,7%, para 348,37 milhões de euros, fazendo com que a variação semestral tenha subido 4,38%, para 1969 milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal.Entre os PALOP, destaca-se Angola, responsável pela quase totalidade das remessas daqueles países. Em sentido inverso, as verbas enviadas pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal passaram de 47,2 milhões, em junho de 2022, para 48,1 milhões, uma subida de 2%, ajudando a consolidar o aumento de 11,3% no primeiro semestre face a 2022.