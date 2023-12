As rendas de contratos celebrados antes de 1990 também irão aumentar 6,94%, tal como decorre do programa Mais Habitação. Mas o apoio aos senhorios só deverá chegar no segundo semestre, de acordo com o ‘Público’, citando fonte oficial do Ministério da Habitação.









