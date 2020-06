Rendas de casa caem 18% com a pandemia de covid-19

Os preços das rendas médias em Portugal desceram 17,7% no último mês, em comparação com maio do ano passado, recuando de 1.353 para 1.113 euros, segundo o mais recente barómetro realizado pela página Imovirtual.



De acordo com a imprensa nacional desta segunda-feira, 08 de junho, o estudo mostra que só Lisboa é exceção à regra nacional e que a maior queda (-42%) aconteceu no distrito de Portalegre. No Porto, os valores diminuíram 4,3%, para um valor médio de 997 euros.

"Já se notam descidas nos valores nos portais de anúncios de imóveis, mas – mais importante – tornou a aparecer produto para o mercado médio e médio-baixo", disse ao jornal o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), Luís Lima.

Lembrando os efeitos da pandemia e a retoma lenta do turismo que sustentava os preços mais elevados nos imóveis que estavam a funcionar como alojamento local, os especialistas arriscam que esta tendência de descida dos valores no arrendamento irá acentuar-se até ao final do próximo ano.