Rendas vão ter aumento de 5,4% em 2023

No próximo ano, as rendas poderão ser aumentadas até 5,43%, de acordo com o valor da inflação a 12 meses, excluindo habitação, publicada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



De acordo com a lei, o coeficiente de atualização anual de renda dos diversos tipos de arrendamento é o que resulta da totalidade da variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente aos últimos 12 meses, tendo por referência os valores de agosto. É o INE quem determina o coeficiente de atualização de rendas, tendo este de constar de um aviso a publicar em Diário da República até 30 de outubro de cada ano.

Só após a publicação em Diário da República é que os proprietários podem comunicar aos inquilinos a atualização do valor, sendo que a subida só poderá efetivamente ocorrer 30 dias depois da publicação do aviso.



